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15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

У берегов Португалии нашли самую тяжелую костную рыбу в мире

Это гигантская луна-рыба.

Источник: Atlantic Naturalist Association

У берегов Азорских островов выловили тушу погибшей луны-рыбы (Mola alexandrini). Найденная особь стала абсолютным рекордсменом среди костных рыб — ее вес составляет 2744 килограмма.

Ее высота — 3,5 метра, а длина — 3,6, уточняет Live Science. Согласно заявлению ученых, для исследования они взяли образцы ДНК и содержимого желудка.

Предыдущий рекорд принадлежал луне-рыбе весом 2300 килограммов. Ее в 1996 году выловили у берегов Японии.

Недавно рыбак из Ульяновска поймал 105-килограммового сома. Длина рыбы составила более двух метров.

Олеся Маевская

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