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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Открытый в прошлом году вид китов находится на грани исчезновения

На данный момент популяция насчитывает всего 50 особей.

В январе 2021 года в Мексиканском заливе был открыт новый вид китов, называемый Balaenoptera ricei — полосатик Райса или кит Райса. Взрослая особь достигает до 600 000 фунтов (более 272 тысяч килограмм) в весе и 42 футов (12 метров) в длину. На днях группа из более чем 100 ученых в открытом письме обратилась к администрации президента США с просьбой оказать помощь китам, пишет Daily Mail.

По последним данным, уже сейчас осталось лишь 50 живых особей.

Ученые уверены, что причина такому скорому вымиранию — бурение морских скважин нефти и газа в Персидском заливе.

От этих манипуляций могло умереть около 20% популяции вида.

В отправленном властям письме ученые отмечают, что это «единственный крупный вид китов, который круглый год обитает в водах США». Также опасность для китов представляют судоходные пути, пересекающих воды — ночью киты Райса отдыхают в пределах 15 метров от поверхности. В письме описан случай, когда из-за этого кормящая самка Balaenoptera ricei получила серьезные травмы.

Хотя осталось всего 50 китов Райса, ученые все еще надеются, что этот вид можно спасти, потому что киты все еще размножаются, а предыдущие наблюдения за усатыми китами предполагают, что популяции могут прийти в норму, если окружающая среда улучшится. На данный момент администрация Байдена полным ходом ведет бурение в северной части Персидского залива и рассматривает новую пятилетнюю программу морского лизинга нефти и газа.

Недавно ученые выяснили, что песни горбатых китов слышны на расстоянии 14 тысяч километров. Установлено, что млекопитающие мигрируют, распространяя самые известные музыкальные «хиты» своей популяции по всему миру.

Олеся Маевская

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