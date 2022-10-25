В Томске ученые разработали импланты для мягких тканей

«Одной из важнейших задач реконструктивной хирургии является замещение дефектов мягких тканей, возникающих вследствие травм, приобретенных заболеваний, врожденных патологий. Решить эту техническую задачу удалось ученым Томского государственного университета. Они создали сверхэластичные, гиперупругие конструкции из никелида титана и протестировали их свойства», — отмечается в сообщении.
Ученые изготовили из сплава никелида титана проволоку толщиной 60−90 мкм, из которой на специальном станке сделали металлотрикотажную сетку. Как выяснили исследователи, она может выдерживать миллионы циклов деформации при механических нагрузках, тогда как большинство металлических медицинских материалов предназначено лишь для статических нагрузок.
Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщала, что ученые Сибирского физико-технического института Томского государственного университета (СФТИ ТГУ) уникальный материал для имплантатов — никелид титана. Он не только биосовместимый и имеет высокую прочность, но и при физических нагрузках ведет себя так же, как и живые ткани.
Исследования поддержаны мегагрантом правительства РФ.