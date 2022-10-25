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14:51 (мск), источник: ТАСС Наука

В Томске ученые разработали импланты для мягких тканей

ТОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Импланты для мягких тканей (кожи, мышц, внутренних органов) из никелида титана разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ), рассказали ТАСС в пресс-службе вуза во вторник.

Источник: лаборатория сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ

«Одной из важнейших задач реконструктивной хирургии является замещение дефектов мягких тканей, возникающих вследствие травм, приобретенных заболеваний, врожденных патологий. Решить эту техническую задачу удалось ученым Томского государственного университета. Они создали сверхэластичные, гиперупругие конструкции из никелида титана и протестировали их свойства», — отмечается в сообщении.

Как пояснила старший научный сотрудник лаборатории сверхэластичных биоинтерфейсов ТГУ Гульшарат Байгонакова, речь идет о разных типах мягких тканей — коже, мышцах, стенках кровеносных сосудов, сухожилиях, связках, внутренних органах. Таким имплантам важно выдерживать многочисленные деформации и восстанавливать свою форму.

Ученые изготовили из сплава никелида титана проволоку толщиной 60−90 мкм, из которой на специальном станке сделали металлотрикотажную сетку. Как выяснили исследователи, она может выдерживать миллионы циклов деформации при механических нагрузках, тогда как большинство металлических медицинских материалов предназначено лишь для статических нагрузок.

Ранее пресс-служба Минобрнауки сообщала, что ученые Сибирского физико-технического института Томского государственного университета (СФТИ ТГУ) уникальный материал для имплантатов — никелид титана. Он не только биосовместимый и имеет высокую прочность, но и при физических нагрузках ведет себя так же, как и живые ткани.

Исследования поддержаны мегагрантом правительства РФ.

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