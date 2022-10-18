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10:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ольга Бузова рассказала о новом романе

Артистка Ольга Бузова сообщила о том, что у нее появился новый ухажер. Этим она поделилась в беседе с mk.ru.

Бузова заявила, что на данный момент у нее есть мужчина, которому она нравится. Певица не видит в этом ничего удивительного. «Я — достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать. Почему у меня не должно быть ухажера?» — объяснила Бузова.

Артистка отметила, что сейчас не планирует выходить замуж. По ее словам, на данный момент в ее окружении нет такого мужчины, с которым она бы хотела себя связать узами брака. Однако Бузова не отрицает, что желает «большой любви».

«Хочу вот этой глупости вновь, суеты — всех тех моментов, которые вокруг. Но я не знаю, когда это будет и будет ли. А может, и нет? Может быть, мое великое и глобальное предназначение в этой жизни — дарить любовь другим людям и наполнять их своим светом, улыбкой, энергетикой? Может быть, и так. Не знаю, время покажет!» — заявила певица. Она также добавила, что не хочет краткосрочных романов.

Ранее Бузова заявила, что хочет детей от певца JONY.

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