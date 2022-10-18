12:58 (мск), источник: ТАСС Наука
СМИ: в США создали вариант коронавируса с летальностью в 80%
Команда Бостонского университета создала гибридный вирус, сочетающий Омикрон и оригинальный штамм из города Ухань.
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ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники Национальной лаборатории по исследованию перспективных инфекционных заболеваний Бостонского университета создали новую разновидность COVID-19, летальность которой в ходе экспериментов на мышах составила 80%. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Как указывает издание, команда создала гибридный вирус, сочетающий Омикрон и оригинальный штамм из города Ухань. Эксперименты на мышах, которые провели ученые, продемонстрировали уровень смертности в 80%. При этом в группе грызунов, которых заразили обычным «омикроном», не умерла ни одна особь.
Работа американских ученых вызвала критику в международных научных кругах, подчеркивает газета. Исследователи из Израиля, Великобритании и США указали на то, что «такие эксперименты — игра с огнем», поскольку они «могут стать причиной новой пандемии». По их оценкам, «модификации, направленные на усиление вирусов, недопустимы», их «необходимо запретить» на законодательном уровне.
Газета уточняет, что деятельность по внесению изменений в структуру вирусов в целях усиления их характеристик находилась под запретом в США в период с 2014 по 2017 год, однако с тех пор ограничения постепенно снимались. В качестве обоснования для таких экспериментов американские власти указывали на необходимость «упреждающего прогнозирования возможных новых вспышек инфекций». Помимо лаборатории в Бостоне похожие работы проводят еще в 13 исследовательских центрах США, уточняет газета.