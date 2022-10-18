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17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корабль времен Второй мировой войны изменил микробиологию океана

Ученые предполагают, что многое еще предстоит узнать о влиянии кораблекрушений на подводные экосистемы — еще один пример того, как человеческая деятельность меняет окружающий нас природный мир.

Источник: Josefien Van Landuyt et al.

Сотрудники Гентского университета (Бельгия) опубликовали исследование в журнале Frontiers in Marine Science, в котором проанализировали влияние на океан заброшенного корабля времен Второй Мировой войны. Выяснилось, что V-1302 John Mahn, обнаруженный в бельгийской части Северного моря, отравлял воду на протяжении последних 80 лет.

Учитывая, что это не единственное затонувшее и брошенное судно тех времен, их совокупное воздействие колоссально, особенно с учетом боеприпасов и опасных материалов, оставшихся на борту. Исследователи взяли образцы стального корпуса и отложений в двенадцати различных точках вблизи места крушения V-1302 John Mahn и на некотором расстоянии от него, чтобы увидеть, как далеко может распространяться возможное загрязнение.

Концентрация токсичных веществ вокруг судна варьировалась в зависимости от расстояния: были обнаружены тяжелые металлы (такие, как никель и медь), мышьяк, взрывоопасные соединения и полициклические ароматические углеводороды или ПАУ (химические вещества, встречающиеся в природе в угле, сырой нефти и бензине). Как и следовало ожидать, их концентрация увеличивалась по мере приближения к кораблю: больше всего металлов было обнаружено в образце, взятого у угольного бункера.

Недавно группа ученых из Новой Зеландии и Нидерландов выяснила, что лежащие на дне океана останки древних организмов могут вызывать землетрясения.

Олеся Маевская

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