17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: продолжительность жизни в США продолжает падать
Пандемия COVID спровоцировала беспрецедентный рост смертности во всем мире.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В ходе исследования данных 2021 года ученые Оксфордского университета Дженнифер Бим Дауд, Хосе Мануэль Абурто и Риди Кашьяп обнаружили, что в 2020 году продолжительность жизни сократилась более, чем на два года в США и на один год в Англии и Уэльсе. В новой работе, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, ученые показали, что к 2021 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в большинстве западноевропейских стран, в то время как в Восточной Европе и США она продолжила сокращаться. Лишь Норвегия не подтвердила печальные прогнозы исследователей, отметили авторы в интервью для The Conversation.
Исследовательская группа собрала и проанализировала данные из 29 преимущественно европейских стран (а также Чили и США). Стоит отметить, что ожидаемая продолжительность жизни — это мера, которую ученые используют для обобщения структуры смертности в стране в конкретном году. Она рассчитывается на основе смертей от любых причин. Авторы работы обнаружили, что в 2021 году влияние пандемии на смертность значительно различалось по сравнению с 2020 годом.
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась практически везде, за исключением Дании и Норвегии. Показатели США, которые много лет были намного хуже по сравнению с данными других стран, только усугубились из-за пандемии. По сравнению с данными 2020 года, в 2021-м смертность молодых людей значительно возросла. По мнению ученых, это связано с обязательной вакцинацией и мерами предосторожности в целом. В странах с лучшим охватом вакцинации лиц старше 60 лет ожидаемая продолжительность жизни была выше. Смертность людей старше 80 лет в США же даже вернулась к допандемийному уровню.
Поскольку для оценки ожидаемой продолжительности жизни в каждой конкретной стране требуются подробные данные о смертности в разбивке по возрасту и полу, в своем исследовании ученые Оксфордского университета не смогли точно рассчитать ожидаемую продолжительность жизни текущего года. В заключении они сказали, что в 2022 году, вероятнее всего, смертность вернется к допандемийному уровню, что является показателем того, что человечество еще долгое время будет восстанавливаться от последствий COVID.
Недавно ученые выяснили, что привычка пересаливать пищу сокращает продолжительность жизни на 1,5 — 2,3 года.
Олеся Маевская