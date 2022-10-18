18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: загрязнение воздуха вызывает полноту у женщин
К таким выводам пришли ученые из Мичиганского университета.
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В журнале Science Daily появилось исследование, описывающее влияние загрязнения воздуха на здоровье женщин. Участницами эксперимента стали 1,7 тысячи женщин разных рас возрастом 40−50 лет, за которыми наблюдали с 2000-го по 2008-й год.
Ученые исследовали вес женщин, их индекс массы тела, объем талии и жировых отложений. Выяснилось, что у тех, кто постоянно дышит мелкими частицами, диоксидом азота и озона, выше содержание жира в организме и меньше мышечной массы.
Из-за загрязненного воздуха в теле женщин стало примерно на 5% больше жира — на 1,17 килограмма.
Исследователи отметили, что компенсировать влияние вредных атмосферных частиц можно физическими упражнениями.
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Олеся Маевская