В России нашли новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода

Отмечается, что синглетный кислород схож по составу с обычным кислородом, но оказывает другое воздействие — в небольших дозах он стимулирует выработку собственных антиоксидантов в организме. Поэтому учеными лаборатории трансляционной свободнорадикальной биомедицины Сеченовского университета предложено и развивается направление синглетно-кислородной терапии, отмечается в сообщении.
«Нами впервые в мире установлены эффекты синглетного кислорода в потоке, создаваемом этим генератором, и выявлено его положительное действие при различных заболеваниях и травмах. Например, нами показано, что синглетно-кислородная терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжелых ожогов, что подтверждено после использования на пациентах с термическими травмами», — сообщил заведующий лабораторией доктор биологических наук Андрей Мартусевич, слова которого приводит пресс-служба.
До настоящего времени в арсенале врачей были только зарубежные генераторы, эти приборы применялись только для ингаляционной терапии, сообщили в вузе. Ученые считают, что российские аналоги станут более эффективными и смогут расширить направление применения синглетного кислорода в медицине.
«Одним из плюсов аппарата является компактность, поэтому его применение будет особенно полезно для станций скорой помощи и в зоне проведения СВО. Сейчас прибор проходит технические и биомедицинские испытания, в ближайшем будущем ждем его широкое применение в науке и медицине», — говорится в сообщении.