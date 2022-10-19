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05:22 (мск), источник: ТАСС Наука

В России нашли новый способ лечения ожогов и травм с помощью кислорода

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета создают генератор синглетного кислорода, благодаря которому можно будет повысить эффективность лечения ожогов и травм. Компактность аппарата сделает его особо полезным для использования на станциях скорой помощи и в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что синглетный кислород схож по составу с обычным кислородом, но оказывает другое воздействие — в небольших дозах он стимулирует выработку собственных антиоксидантов в организме. Поэтому учеными лаборатории трансляционной свободнорадикальной биомедицины Сеченовского университета предложено и развивается направление синглетно-кислородной терапии, отмечается в сообщении.

«Нами впервые в мире установлены эффекты синглетного кислорода в потоке, создаваемом этим генератором, и выявлено его положительное действие при различных заболеваниях и травмах. Например, нами показано, что синглетно-кислородная терапия способствует более быстрому восстановлению после тяжелых ожогов, что подтверждено после использования на пациентах с термическими травмами», — сообщил заведующий лабораторией доктор биологических наук Андрей Мартусевич, слова которого приводит пресс-служба.

До настоящего времени в арсенале врачей были только зарубежные генераторы, эти приборы применялись только для ингаляционной терапии, сообщили в вузе. Ученые считают, что российские аналоги станут более эффективными и смогут расширить направление применения синглетного кислорода в медицине.

«Одним из плюсов аппарата является компактность, поэтому его применение будет особенно полезно для станций скорой помощи и в зоне проведения СВО. Сейчас прибор проходит технические и биомедицинские испытания, в ближайшем будущем ждем его широкое применение в науке и медицине», — говорится в сообщении.

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