12:03 (мск), источник: РБК Life
Участникам группы BTS разрешили выступать во время службы в армии
С таким заявлением выступило Министерство обороны Южной Кореи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Участники южнокорейской кей-поп-группы BTS смогут выступать на концертах и мероприятиях национального уровня даже во время службы в армии, пишет газета The Korea Times со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны страны.
«Мы предоставим им возможность, если они захотят принять участие в мероприятии, подготовленном в свете национальных интересов государства», — заявил журналистам представитель ведомства полковник Мун Хон Сик.
Как правило, южнокорейские артисты, находящиеся на военной службе, не могут участвовать в мероприятиях за пределами своих подразделений, добавляет NME. Хотя некоторые коллективы выпускают во время службы в армии музыку, записанную заранее. Об участии в концертах для гражданской публики речь обычно не идет.
17 октября стало известно, что все семь участников бойз-бэнда пойдут в армию, хотя в южнокорейском обществе давно идут дебаты об отсрочке или избрании альтернативной службы для BTS. Самый старший участник группы 29-летний Джин первым заступит на службу в конце этого года, после завершения промоушена своего предстоящего сольного сингла «The Astronaut». Он выпустит его 28 октября. Затем за Джином последуют другие участники коллектива. Вновь BTS соберется «примерно в 2025 году».
Сейчас в Южной Корее призыв действует в отношении всех здоровых мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, они должны отслужить не менее 18 месяцев. Специально для кей-поп-звезд BTS парламент страны сделал отсрочку в 2020 году и поднял для них призывной возраст до 30 лет.