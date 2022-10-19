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12:03 (мск), источник: РБК Life

Участникам группы BTS разрешили выступать во время службы в армии

С таким заявлением выступило Министерство обороны Южной Кореи.

Источник: AP 2022

Участники южнокорейской кей-поп-группы BTS смогут выступать на концертах и мероприятиях национального уровня даже во время службы в армии, пишет газета The Korea Times со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны страны.

«Мы предоставим им возможность, если они захотят принять участие в мероприятии, подготовленном в свете национальных интересов государства», — заявил журналистам представитель ведомства полковник Мун Хон Сик.

Как правило, южнокорейские артисты, находящиеся на военной службе, не могут участвовать в мероприятиях за пределами своих подразделений, добавляет NME. Хотя некоторые коллективы выпускают во время службы в армии музыку, записанную заранее. Об участии в концертах для гражданской публики речь обычно не идет.

17 октября стало известно, что все семь участников бойз-бэнда пойдут в армию, хотя в южнокорейском обществе давно идут дебаты об отсрочке или избрании альтернативной службы для BTS. Самый старший участник группы 29-летний Джин первым заступит на службу в конце этого года, после завершения промоушена своего предстоящего сольного сингла «The Astronaut». Он выпустит его 28 октября. Затем за Джином последуют другие участники коллектива. Вновь BTS соберется «примерно в 2025 году».

Сейчас в Южной Корее призыв действует в отношении всех здоровых мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, они должны отслужить не менее 18 месяцев. Специально для кей-поп-звезд BTS парламент страны сделал отсрочку в 2020 году и поднял для них призывной возраст до 30 лет.

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