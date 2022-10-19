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12:06 (мск), источник: РБК Life

Разработчики Sims сообщили о создании пятой части симулятора

Cтудия Electronic Arts намерена кардинально изменить облик игры.

Источник: The Sims / YouTube

Компания Electronic Arts собирается выпустить пятую часть видеоигры The Sims под названием Project Rene. Об этом сообщили сотрудники компании на большой презентации, посвященной развитию франшизы.

Представители студии рассказали, что продолжение симулятора кардинально изменит привычный облик игры. Разработчики планируют дать возможность пользователям самостоятельно настраивать окружение симов вплоть до мельчайших деталей.

«Мы создаем The Sims следующего поколения и одновременно платформу для творчества. Это переосмысление игры, которую вы знаете и любите. Это будущее франшизы, построенное на основе очаровательных персонажей, мощных инструментов и содержательных историй», — рассказала Линдсей Пирсон, вице-президент по франчайзингу The Sims.

Пройти симулятор будет можно как самостоятельно, так и вместе с другими пользователями. На сегодняшний день разработка приложения находится на очень ранней стадии создания. Релиз может состояться лишь через несколько лет.

Название Rene образовано как отсылка к слову «ренессанс», обозначающему возрождение игры, ее обновление. Таким образом разработчики хотели «продемонстрировать свою приверженность светлому будущему The Sims».

Незадолго до этого видеоигра The Sims 4 стала абсолютно бесплатной на всех устройствах. С 18 октября все желающие могут загрузить приложение без какой-либо оплаты. Нововведение распространяется как на ПК, так и на игровые консоли.

Во время загрузки произошла ошибка.
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