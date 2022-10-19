12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, для чего позвоночным нужна яркая окраска
Исследователи проанализировали данные о 1824 видах наземных позвоночных.
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Сотрудники Аризонского университета решили выяснить, как и для чего у наземных позвоночных появились яркие цветовые узоры. Исследование, опубликованное в журнале Evolution, по мнению авторов, открывают новый путь к пониманию эволюционных различий между многими современными видами.
Яркие ящерицы и птицы обычно используют свой внешний облик для привлечения партнеров. Красочные амфибии и змеи же, наоборот, отталкивают своим окрасом потенциальных хищников. В ходе исследования ученые обнаружили связь между внешним видом и активностью животных.
К примеру, привлекающие своим окрасом особи активны в течение дня. А животные, использующие апосематизм, — ночью. «В начале своей эволюции окрас большинства предков изучаемых видов изначально был блеклым. Со временем он стал меняться, позволяя особям размножаться и защищаться», — прокомментировали такое поведение авторы статьи.
Исследователи пришли к выводу о том, что все дело в реакции на потенциальную опасность. Если животное спит днем, для него принципиально важно быть либо незаметным, либо выглядеть максимально отталкивающе, чтобы на него не напали. В пример ученые приводят красноглазую квакшу, обитающую в тропических лесах Центральной Америки.
Во время сна ее равномерный зеленый окрас сливается с окружающей листвой. Однако напуганная хищником лягушка может обнажить свои красные глаза и выставить напоказ ярко-оранжевые лапки и желто-синие бока. Такая реакция может временно шокировать нападающего и дать квакше возможность сбежать.
Ученые планируют продолжить изучение эволюции цвета у других животных, насекомых и растений. Кроме того, они надеются выяснить, когда именно появились первые особи с ярким окрасом и как его функции изменились с течением времени.
Недавно ученые выяснили, что из-за климатических изменений у птиц в Европе потускнел окрас. За последние 15 лет их оперение потеряло былую яркость.
Олеся Маевская