16:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: короткий сон связан с высоким риском заболеваний
Ученые отмечают, что гигиена сна очень важна.
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В журнале PLOS Medicine появилось исследование, проведенное сотрудниками Университетского колледжа Лондона. В нем ученые показали, как продолжительность сна влияет на здоровье взрослых людей. Исследователи проанализировали данные более 7 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 50 до 70 лет.
Авторы работы изучали взаимосвязь между продолжительностью сна, смертностью участников и наличием у них двух или более хронических заболеваний (мультиморбидность), таких как болезни сердца, рак или диабет, на протяжении более, чем 25 лет. 50-летние добровольцы, которые спали пять и менее часов, были на 20% больше предрасположены к развитию хронического заболевания и на 40% — к развитию двух или более по сравнению с теми, кто спал по семь часов.
К тому же выяснилось, что сон в течение пяти и менее часов в любом возрасте был связан с повышением риска мультиморбидности на 30−40% по сравнению с теми, кто спал до семи часов. Исследователи также обнаружили, что небольшая продолжительность сна 50-летних людей (пять часов или менее) была связана с увеличением смертности на 25%.
«По мере того, как люди становятся старше, их привычки и структура сна меняются. Чтобы обеспечить лучший ночной сон, важно соблюдать правила гигиены сна, например, убедиться, что в спальне тихо, темно и комфортная температура. Также рекомендуется снимать электронные устройства и избегать обильных приемов пищи перед сном», — прокомментировали ученые.
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Олеся Маевская