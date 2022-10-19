Найденное в Ирландии сооружение оказалось древней гробницейК такому выводу пришел местный археолог
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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найденное в Ирландии сооружение оказалось доисторической гробницей

К такому выводу пришел местный археолог.

На юге Ирландии, недалеко от деревни Ростеллан, располагается группа камней Каррайг-а-Мхайстин, внешне напоминающая Артуров камень — неолитическую гробницу на западе Англии. Археолог Майкл Гиббонс исследовал его и пришел к выводу о том, что это, скорее всего, гробница, пишет Irish Examiner.

Рядом с дольменом был найден скрытый от глаз каирн — груда камней конической формы. Обычно его складывали над погребением. Гиббонс уверен, что ранее ученые не связывали это сооружение с мегалитом Каррайг-а-Мхайстин. К тому же, каирн находится в приливной зоне и регулярно уходит под воду.

Длина дольмена — 25 метров, а ширина — 4,5 метра. На его западном конце находится небольшая камера — судя по всему, погребальная. Археолог отмечает, что доподлинно не известно, когда дольмен и гробница были затоплены в результате повышения уровня моря.

Однако считается, что уровень воды в этой части береговой линии гавани Корка оставался стабильным в течение как минимум двух тысяч лет. Это значит, что сооружения появились еще до нашей эры.

Недавно археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами. Украшения были созданы в эпоху медного века.

Олеся Маевская

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