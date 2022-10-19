18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: прозрачная древесина вскоре может заменить пластик
А также стекло.
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В исследовании сотрудников Школы биохимической инженерии Индийского технологического института, опубликованном в журнале Science of The Total Environment, говорится о пользе использования прозрачной древесины как аналога пластика. Этот материал значительно снижает экологическое воздействие на окружающую среду и затраты на производство благодаря своим возобновляемым и биоразлагаемым качествам.
В настоящее время ежегодно в мире производится около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, при этом увеличивается количество одноразового пластика.
Прозрачная древесина является одним из самых многообещающих материалов-заменителей. «Она как материал может заменить экологически вредные полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ), акрил, полиэтилен и так далее», — сказал один из авторов исследования.
Прозрачная древесина производится путем удаления лигнина (вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток) из древесины и замены его прозрачными пластиковыми материалами. Анализ срока службы показывает, что полученный материал чуть менее экологичен, чем стекло, но все же лучше полиэтилена, что указывает на необходимость улучшения технологии производства.
Недавно российские ученые создали биоразлагаемый пластик из сахарной свеклы. Полученный материал получит широкое применение.
Олеся Маевская