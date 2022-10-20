11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны самые смешные фотографии дикой природы
В этом году вперед вырвались кунг-фу белка, не очень грациозная зебра, флиртующая лиса, дружелюбный енот и другие животные.
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Жюри международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards определилось с финалистами 2022 года. Голосование за лучшие работы завершится 27 ноября, а победители будут объявлены 8 декабря.
Конкурс существует с 2015 года и нацелен через юмор обратить внимание общественности на проблемы окружающей среды. «С помощью премии Comedy Wildlife Photography Awards мы стремимся призвать к состраданию и участию в нашем мире — и в частности в сохранении дикой природы — для сохранения биоразнообразия, здоровья и обогащения каждого человека на Земле», — пишут организаторы на своем сайте.
Каждый победитель получит 500 фунтов (более 34 тысяч рублей), а любой желающий может пожертвовать деньги на благотворительность. Сбор средств не является основной целью организаторов Comedy Wildlife Photography Awards, но ежегодно собранные средства направляются в разные общественные природоохранные организации.
Недавно были названы победители конкурса Nature Conservancy 2022. На фотографиях финалистов — соляные копи, мангровые заросли, рыбы-гиганты и другие чудеса света.
Олеся Маевская