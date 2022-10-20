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13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые необычные блюда со всего мира

Суп из птичьих гнезд, жареные ядовитые пауки, «муравьиная икра» и многое другое.

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20 октября отмечается Международный день повара. Потому мы советуем вам сегодня погрузиться в гастрономические удовольствия. А пока что мы расскажем вам о самых необычных изысках со всего мира.

soschilds/CC BY 2.0
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Жареный тарантул (А-Пинг), Камбоджа

Полакомиться ядовитыми тарантулами можно, отправившись в небольшой торговый городок Скуон. Блюдо не считается деликатесом, а, скорее, обычной камбоджийской уличной едой, которая стала популярной с 1960 года. Тогда красные Кхмеры подняли восстания в Камбодже, что привело к нехватке продовольствия, и все, в том числе пауки, шли в расход.

Robert Staudhammer/CC BY-SA 2.0
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Суп из птичьих гнезд (Birds Nest Soup), Китай

Этот деликатес представляет собой гнездо саланганы, представительницы семейства стрижиных, обжаренное во фритюрнице целиком, порой даже с яйцами. После обжаривания его погружают в куриный бульон.

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Рыба Инь и Янь (Ying-Yang Fish), Тайвань

Карпа Инь и Янь, также известного как «мертвая или живая рыба», готовят следующим образом: его обжаривают во фритюре, но в то же время поддерживают в нем жизнь, чтобы он дышал, попав на тарелку. Пока клиент ест рыбу, она все еще дышит. В настоящее время очень сложно найти ресторан, в котором бы подали это блюдо. Оно запрещено в ресторанах в Тайване, хотя некоторые заведения в Китае по-прежнему включают рыбу Инь и Янь в свои меню.

James Creegan/CC BY 2.0
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Пьяные креветки (Drunken Shrimp), Китай

Пресноводных креветок, которых парализуют смесью спиртных напитков, подают фактически живыми. Разные регионы страны предлагают свои вариации этого блюда, в то время как все оригинальные рецепты связаны с использованием алкогольного напитка Байцзю (Baijiu). Некоторые повара не столь радикальны: они сначала замачивают креветки в спирте, а затем варят их. Другие же варят креветки, а затем маринуют их в спирте.

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Муравьиная икра Эскамолес (Escamole Insect Caviar), Мексика

«Муравьиная икра» на самом деле — это личинки муравья, которых добывают из корней агавы. Говорят, что вкус и текстуру деликатеса можно сравнить с творогом. Также эксперты утверждают, что у блюда есть приятное ореховое послевкусие. Подается «икра» жареной или в качестве гарнира с омлетом и тако.

Jonathunder/CC BY-SA 3.0
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Лютефиск (Lutefisk/Lutfisk), Норвегия и Швеция

Приготовление этого блюда занимает некоторое время. Сушеную рыбу, чаще всего треску или пикшу, три дня вымачивают в растворе каустической соды, а затем еще несколько дней в воде. Из-за этого рыба становится почти прозрачной, приобретает желеобразную консистенцию и довольно острый запах.

Известный кулинарный критик Джеффри Стейнгартен так охарактеризовал это блюдо: «Лютефиск — это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут».

Wibowo Djatmiko/CC BY-SA 3.0
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Кофе Копи лювак (Kopi luwak), Индонезия

Этот кофе известен даже за пределами Азии. Что же в нем особенного? Мусанг или малайская пальмовая куница съедает кофейные зерна. Затем его экскременты с непереваренным содержимым измельчают, заваривают и подают. Говорят, что таким образом зерно теряет свою горечь.

Shardan/CC BY-SA 2.5
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Касу марцу (Casu marzu), Италия

Этот известный на Сардинии сыр производится с помощью личинок особой сырной мухи. В него складывают горсть насекомых и оставляют на воздухе. Благодаря личинкам сыр быстрее созревает. Если побеспокоить насекомых, они могут напрыгнуть на «охотника»: максимальная длина их прыжка достигает 15 сантиметров. По этой причине желающим отведать этот деликатес рекомендуют во время еды защищать глаза.

CEllen/CC BY-SA 4.0
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Жареная гвинейская свинья (Fried guinea pig), Перу

Морские свинки изначально были одомашнены для употребления в пищу жителями Анд. До сих пор они являются неотъемлемой частью рациона жителей Перу и Боливии, особенно в горной местности. Эти свинки занимают меньше места, чем обычные, требуют меньше внимания и корма и быстрее размножаются.

LWY/CC BY 2.0
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Живой осьминог (Sannakji), Южная Корея

Выбрать осьминога можно самому, уже на входе в ресторан. Правильно есть моллюска нужно с головы, тогда он не задушит гурмана своими щупальцами. Обычно же осьминога разрезают на небольшие кусочки, примерно по 1−2 см и подают с кимчи (культовое корейское блюдо — маринованная особым образом капуста). Кусочки щупальца заворачивают в кимчи и едят.

Олеся Маевская

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