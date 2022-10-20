13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые необычные блюда со всего мира
Суп из птичьих гнезд, жареные ядовитые пауки, «муравьиная икра» и многое другое.
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20 октября отмечается Международный день повара. Потому мы советуем вам сегодня погрузиться в гастрономические удовольствия. А пока что мы расскажем вам о самых необычных изысках со всего мира.
Жареный тарантул (А-Пинг), Камбоджа
Полакомиться ядовитыми тарантулами можно, отправившись в небольшой торговый городок Скуон. Блюдо не считается деликатесом, а, скорее, обычной камбоджийской уличной едой, которая стала популярной с 1960 года. Тогда красные Кхмеры подняли восстания в Камбодже, что привело к нехватке продовольствия, и все, в том числе пауки, шли в расход.
Суп из птичьих гнезд (Birds Nest Soup), Китай
Этот деликатес представляет собой гнездо саланганы, представительницы семейства стрижиных, обжаренное во фритюрнице целиком, порой даже с яйцами. После обжаривания его погружают в куриный бульон.
Рыба Инь и Янь (Ying-Yang Fish), Тайвань
Карпа Инь и Янь, также известного как «мертвая или живая рыба», готовят следующим образом: его обжаривают во фритюре, но в то же время поддерживают в нем жизнь, чтобы он дышал, попав на тарелку. Пока клиент ест рыбу, она все еще дышит. В настоящее время очень сложно найти ресторан, в котором бы подали это блюдо. Оно запрещено в ресторанах в Тайване, хотя некоторые заведения в Китае по-прежнему включают рыбу Инь и Янь в свои меню.
Пьяные креветки (Drunken Shrimp), Китай
Пресноводных креветок, которых парализуют смесью спиртных напитков, подают фактически живыми. Разные регионы страны предлагают свои вариации этого блюда, в то время как все оригинальные рецепты связаны с использованием алкогольного напитка Байцзю (Baijiu). Некоторые повара не столь радикальны: они сначала замачивают креветки в спирте, а затем варят их. Другие же варят креветки, а затем маринуют их в спирте.
Муравьиная икра Эскамолес (Escamole Insect Caviar), Мексика
«Муравьиная икра» на самом деле — это личинки муравья, которых добывают из корней агавы. Говорят, что вкус и текстуру деликатеса можно сравнить с творогом. Также эксперты утверждают, что у блюда есть приятное ореховое послевкусие. Подается «икра» жареной или в качестве гарнира с омлетом и тако.
Лютефиск (Lutefisk/Lutfisk), Норвегия и Швеция
Приготовление этого блюда занимает некоторое время. Сушеную рыбу, чаще всего треску или пикшу, три дня вымачивают в растворе каустической соды, а затем еще несколько дней в воде. Из-за этого рыба становится почти прозрачной, приобретает желеобразную консистенцию и довольно острый запах.
Известный кулинарный критик Джеффри Стейнгартен так охарактеризовал это блюдо: «Лютефиск — это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут».
Кофе Копи лювак (Kopi luwak), Индонезия
Этот кофе известен даже за пределами Азии. Что же в нем особенного? Мусанг или малайская пальмовая куница съедает кофейные зерна. Затем его экскременты с непереваренным содержимым измельчают, заваривают и подают. Говорят, что таким образом зерно теряет свою горечь.
Касу марцу (Casu marzu), Италия
Этот известный на Сардинии сыр производится с помощью личинок особой сырной мухи. В него складывают горсть насекомых и оставляют на воздухе. Благодаря личинкам сыр быстрее созревает. Если побеспокоить насекомых, они могут напрыгнуть на «охотника»: максимальная длина их прыжка достигает 15 сантиметров. По этой причине желающим отведать этот деликатес рекомендуют во время еды защищать глаза.
Жареная гвинейская свинья (Fried guinea pig), Перу
Морские свинки изначально были одомашнены для употребления в пищу жителями Анд. До сих пор они являются неотъемлемой частью рациона жителей Перу и Боливии, особенно в горной местности. Эти свинки занимают меньше места, чем обычные, требуют меньше внимания и корма и быстрее размножаются.
Живой осьминог (Sannakji), Южная Корея
Выбрать осьминога можно самому, уже на входе в ресторан. Правильно есть моллюска нужно с головы, тогда он не задушит гурмана своими щупальцами. Обычно же осьминога разрезают на небольшие кусочки, примерно по 1−2 см и подают с кимчи (культовое корейское блюдо — маринованная особым образом капуста). Кусочки щупальца заворачивают в кимчи и едят.
Олеся Маевская