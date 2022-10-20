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14:23 (мск), источник: ТАСС

Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России

Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Певица Юлия Чичерина удостоена звания заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован в четверг.

«Присвоить почетное звание “Заслуженный артист Российской Федерации” Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в указе.

Чичерина — музыкант, автор и исполнитель собственных песен, стала популярной на рубеже 1990-х — 2000-х годов. Известна своей поддержкой республик Донбасса, событиям в которых после 2014 года посвящена значительная часть ее творчества. Находится под западными санкциями.

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