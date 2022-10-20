Ученые выяснили, почему некоторые люди больше подвержены укусам комаров

Группа ученых из Нью-Йорка опубликовала в журнале Cell исследование о том, почему комары порой «предпочитают» кусать некоторых людей чаще. В ходе экспериментов выяснилось, что люди, на коже которых выделяется больше карбоновых кислот или продуктов их переработки кожной микрофлорой, привлекательнее для насекомых.
В ряде тестов участвовало 64 человека. Исследователи на шесть часов надели на руки добровольцев нейлоновые рукава, чтобы собрать образцы летучих веществ с кожи. Затем их попарно поместили в камеру с комарами.
При том, что в камере одновременно были образцы двух разных людей, насекомых больше привлекала та, на которой больше карбоновых кислот. В ходе исследований нашелся даже образец-лидер, который был в сотню раз интереснее для комаров, чем аутсайдер списка.
Через несколько месяцев эксперимент повторили. За это время некоторые сменили средства по уходу за кожей, но рейтинг привлекательности их нейлоновых рукавов для комаров остался тем же.
Недавно британские ученые создали комаров, которые не переносят малярию. Теперь исследователи планируют ввести их в дикую среду.