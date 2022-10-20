17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: переработки на стрессовой работе приводят к депрессии
В работе были использованы данные 17 тысяч врачей.
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Исследовательская группа из Мичиганского университета опубликовала в журнале New England Journal of Medicine исследование о влиянии переработок врачей на их здоровье. Ученые обнаружили прямую взаимосвязь между продолжительностью работы и симптомами депрессии.
Выяснилось, что в среднем симптомы болезни увеличивались на 1,8 балла у тех, кто работал от 40 до 45 часов, и до 5,2 балла у тех, кто работал более 90 часов. Исследователи основывались на данных, полученных от 17 тысяч ординаторов-первокурсников за 11 лет. По итогу авторы работы пришли к выводу о том, что среди всех факторов стресса, влияющих на врачей, основным являются переработки.
Средний возраст врачей, участвовавших в исследовании, составлял 27 лет, и чуть более половины из них были женщинами. Каждый пятый обучался хирургическим дисциплинам, а 18% были представителями расовых или этнических групп. В начале учебного года тяжелой или умеренной депрессией страдало статистически менее 1 из 20 ординаторов.
В течение года у 46% врачей наблюдались периоды стресса, связанные со смертью, свадьбой или рождением детей, а 37% заявили, что за это время они хотя бы раз совершили как минимум одну медицинскую ошибку. При анализе результатов исследователи учитывали пол, ментальное состояние, диагнозы, поставленные до начала стажировки, семейный анамнез, возраст, год начала стажировки, семейное положение, наличие детей и другие личные и рабочие факторы стресса.
«Анализ данных свидетельствует о том, что сокращение среднего количества рабочих часов снизит депрессивные симптомы у стажеров с течением времени и уменьшит число тех, у кого развивается диагностируемая депрессия», — говорит доктор Эми Бонерт, старший автор исследования.
Вы можете более эффективно справляться со стрессом или рабочими неудачами, когда у вас есть больше времени для восстановления.
Недавно ученые выяснили, что использование социальных сетей приводит к депрессии. У людей замечено снижение социальных взаимодействий и ухудшение самооценки.
Олеся Маевская