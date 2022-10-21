Американским военным компенсируют проезд для проведения абортов

«Пентагон оплатит служащим поездку для проведения абортов. Глава ведомства Ллойд Остин установил льготы на поездки, чтобы обеспечить военнослужащих и их иждивенцев доступом к репродуктивной медицине», — сообщает Politico.
Так министр обороны отреагировал на решение Верховного суда США об отмене положения о конституционности права женщин на аборты, после чего процедуру признали незаконной в ряде штатов. Остин в памятке отметил, что «значительное число» военнослужащих будут вынуждены совершать длительные поездки, брать выходные и платить за репродуктивную помощь, это может привести к чрезвычайным последствиям и помешает армии поддерживать боеготовность.
В конце июня Верховный суд США проголосовал против права на аборт. Это означает, что теперь американские штаты могут самостоятельно запрещать выполнять данные операции на своей территории. В результате американцы массово вышли на митинги. Президент Джо Байден, в свою очередь, выразил уверенность в том, что решение об отмене права на аборт — вторжение в личные права женщин. Он предупредил, что такой закон «откатит Америку к меньшим правам, меньшей автономии» и, более того, окажет влияние на мужское население.