11:04 (мск), источник: Газета.Ру
По древним костям ученые установили, как люди выживали в Гренландии
Nature: древние жители Гренландии имели более разнообразную диету, чем считалось ранее.
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Антропологи из Копенгагенского университета провели анализ ДНК фрагментов костей, которые когда-то были едой Саккак (одна из древних палеоэскимосских культур Гренландии, существовавшая примерно с 2500 по 800 год до нашей эры), и установили диету древних жителей Гренландии. Исследование опубликовано в Nature Human Behavior.
Ученые долгое время изучают, как древние люди выживали в холодном климате Гренландии. В древности на острове жили четыре народа: саккак, дорсет, норвежцы и туле. Саккак прибыли на остров примерно 4,5 тыс. лет назад и оставались в Гренландии до тех пор, пока через 1 700 лет сильное похолодание не вытеснило их оттуда.
Ранее считалось, что диета жителей острова была достаточно скудной: они ели рыбу, тюленей и, возможно, некоторые виды китов. В новом исследовании ученые проанализировали 2,5 тыс. осколков костей и идентифицировали 42 вида существ, съеденных ранними людьми. Оказалось, что в древности жители Гренландии употребляли в пищу 20 видов млекопитающих, девять видов рыб и 13 видов птиц.