Почему некоторые люди больше подвержены укусам комаров Все дело в карбоновых кислотах - органических соединениях
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
11:04 (мск), источник: Газета.Ру

По древним костям ученые установили, как люди выживали в Гренландии

Nature: древние жители Гренландии имели более разнообразную диету, чем считалось ранее.

Источник: Reuters

Антропологи из Копенгагенского университета провели анализ ДНК фрагментов костей, которые когда-то были едой Саккак (одна из древних палеоэскимосских культур Гренландии, существовавшая примерно с 2500 по 800 год до нашей эры), и установили диету древних жителей Гренландии. Исследование опубликовано в Nature Human Behavior.

Ученые долгое время изучают, как древние люди выживали в холодном климате Гренландии. В древности на острове жили четыре народа: саккак, дорсет, норвежцы и туле. Саккак прибыли на остров примерно 4,5 тыс. лет назад и оставались в Гренландии до тех пор, пока через 1 700 лет сильное похолодание не вытеснило их оттуда.

Ранее считалось, что диета жителей острова была достаточно скудной: они ели рыбу, тюленей и, возможно, некоторые виды китов. В новом исследовании ученые проанализировали 2,5 тыс. осколков костей и идентифицировали 42 вида существ, съеденных ранними людьми. Оказалось, что в древности жители Гренландии употребляли в пищу 20 видов млекопитающих, девять видов рыб и 13 видов птиц.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вера Брежнева возвращается на сцену с украинской песней
Сбитая женщина сама бросилась под машину Большовой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наука