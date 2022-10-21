11:26 (мск), источник: Вокруг Света
В Японии выяснили, как собаки осуждают людей за неумелые действия
И почему это делают только самки.
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Психологи из Киотского университета (Япония) поставили эксперимент с участием собак, чтобы выяснить, могут ли они осуждать людей за некомпетентность. Или нам только кажется? Результаты оказались не очень утешительными для представителей Homo sapiens.
Владельцы собак иногда ловят на себе «косые взгляды» питомцев, когда делают что-то нелепое или совершают ошибку. Выяснилось, что это не просто психологический эффект — наделение любимого животного чертами человеческого характера.
Предыдущие исследования показывают, что некоторые виды животных умеют выносить «социальные оценки», например, капуцины. Что касается собак, было доказано, что они в результате эволюции бок о бок с человеком могут считывать наше поведение, общаться мимикой, выбирают дружелюбных и щедрых на еду людей.
В новой работе японские ученые также изучили способность социально оценить человека на основе его навыков и умений. В эксперименте участвовали 30 собак — самцы и самки. Им показывали двух актеров, у которых была задача открыть контейнер: один изображал компетентного человека, второй некомпетентного. Первый открывал коробку за две секунды, второй и за пять секунд не справлялся.
Затем им вручали такие же боксы для еды, но уже с собачьим кормом внутри. Оба актера пытались открыть их около 30 секунд. И тут собакам разрешали подойти.
В итоговом задании самки дольше, чем самцы, наблюдали и, очевидно, делали выводы. Потому что после это подходили к компетентному человеку. Кобели же не показывали каких-либо предпочтений и с равной вероятностью подходили и к тому, и к другому актеру.
«Наши результаты показывают, что собаки, особенно самки, способны распознавать разные уровни человеческой компетентности. И это может повлиять на их поведение, особенно если речь идет о еде».
Эта способность, по словам экспертов, полезна для собак в контексте социального обучения и при выборе партнера для сотрудничества.
Половые различия у собак были отмечены и в ранее в других исследованиях. Например, самки вообще больше склонны взаимодействовать с людьми, чем самцы. Поэтому ученые планируют изучить, как еще пол животного может влиять на оценочные суждения в отношении человека.