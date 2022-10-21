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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото знакомых в соцсетях губительнее для самооценки, чем посты знаменитостей

Они сильно подрывают уверенность в себе.

Источник: AP 2022

Daily Mail пишет, что британские и австрийские ученые в ходе исследования с участием 50 людей, средний возраст которых составлял 23 года, установили: отретушированные фотографии знакомых и близких в два раза сильнее вредят психике по сравнению с постами знаменитостей. Вполне вероятно, что все дело в «ложной достижимости» идеальной жизни или тела, которое есть у человека, которого вы знаете в реальности.

«Наше исследование показало, что взаимодействие с социальными сетями снижает удовлетворенность внешним видом независимо от того, кто публикует контент. Самое интересное, что просмотр контента друзей и членов семьи оказывает значительно более сильное негативное влияние на удовлетворенность внешним видом по сравнению с контентом, размещенным знаменитостями и инфлюенсерами», — заявил соавтор исследования Вирен Свами.

Возможно, дело в том, что человек огорчается, что не смог достичь такого же успеха, как и его знакомый. В это же время к постам селебрити пользователи относятся более критично, их снимки могут выглядеть нереалистичными.

Недавно сотрудники Арканзасского университета и ученые Колледжа общественного здравоохранения и гуманитарных наук Университета штата Орегон доказали, что у молодых людей, которые чаще используют социальные сети, значительно повышается риск развития депрессии вне зависимости от типа личности.

Олеся Маевская

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