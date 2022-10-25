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11:12 (мск), источник: ТАСС Наука

В Рязани разработали симулятор виртуальной реальности для борьбы с фобиями

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. В Рязанском государственном медицинском университете разработали и запатентовали комплекс для лечения фобических расстройств в виртуальной реальности. Это единственное приложение с аналогичным набором функций на отечественном рынке, сообщил ТАСС в субботу специалист Центра практической психологии вуза Андрей Варламов.

Источник: Reuters

«Комплекс предназначен для работы специалистов с пациентом, у которого есть фобия, и представляет собой программное обеспечение для очков виртуальной реальности. Один из самых эффективных подходов психотерапии — работа с демонстрацией пугающего образа в безопасной для пациента обстановке. Обычно используются распечатанные картинки, видеоизображения, живая экспозиция — например, трогательные зоопарки, если речь идет о животных или пауках. Виртуальная реальность позволяет делать это, не выходя из кабинета врача, и проходить сначала безопасный образ, а затем переходить к настоящему, чтобы этот переход был более плавным, более эффективным», — сказал собеседник агентства.

Возможности комплекса рассчитаны для помощи пациентам с боязнью животных и насекомых, страхом высоты, замкнутых и открытых пространств, скопления людей, а также экзаменов.

Настройки позволяют изменять агрессивность проявлений раздражающих факторов в отношении человека, а также динамику движения. Сейчас разработчики дорабатывают «гибкость» симулятора, возможность уточнения видеообразов в зависимости от индивидуальных особенностей страха пациентов. Получен патент на лечение фобии пауков и высоты.

«Важно отметить, что это первый отечественный специализированный комплекс подобного действия. Существуют импортные аналоги, но они не локализованы для использования в России, а также имеют меньшую степень проработки и реалистичности», — добавил собеседник агентства.

На базе центра практической психологии комплекс применялся для лечения около 100 пациентов, разработка получила поддержку в рамках программы поддержки талантливой молодежи «Умник», а также в профессиональном сообществе. В разработке комплекса принимали участие воспитанники рязанского кванториума «Дружба».

Рязанский государственный медицинский университет входит в число крупнейших профильных вузов России. Учебное заведение осуществляет подготовку по девяти специальностям и направлениям, в его состав входят 53 кафедры, 16 учебно-лабораторных корпусов, научно-клинический центр, высокотехнологичные лаборатории. Профессорско-преподавательский состав университета включает более 700 человек, среди которых заслуженные деятели науки, заслуженные врачи и заслуженные работники высшей школы России.

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