«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Спецоперация на Украине
05:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов

Последнее письмо, написанное участником группы The Beatles Джоном Ленноном, за несколько часов до смерти, было продано на аукционе за 64 тысячи долларов. Об этом сообщает TMZ.

Ожидалось, что стоимость письма составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в последний день аукциона количество потенциальных покупателей увеличилось, и лот вырос в цене. В итоге аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал письмо музыканта за 63 750 долларов.

На письме артист оставил свою подпись перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. Отмечается, что в нем Леннон указал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Спустя несколько часов музыкант был убит.

Ранее сообщалось, что убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, осужденному на пожизненный срок, в очередной раз отказали в досрочном освобождении. 67-летний преступник, отбывающий наказание в штате Нью-Йорк, предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа в 12-й раз.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. На суде Марк Чепмен сказал, что совершил преступление ради того, чтобы прославиться.

40 лет со дня смерти Джона Леннона
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Слегка приболевший» мобилизованный умер в военной части
Кадыров: Теперь все будет по-другому. Мало не покажется никому
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
музыка