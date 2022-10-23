Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов

Ожидалось, что стоимость письма составит от 30 до 50 тысяч долларов, однако в последний день аукциона количество потенциальных покупателей увеличилось, и лот вырос в цене. В итоге аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал письмо музыканта за 63 750 долларов.
На письме артист оставил свою подпись перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. Отмечается, что в нем Леннон указал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании The Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Спустя несколько часов музыкант был убит.
Ранее сообщалось, что убийце Джона Леннона Марку Дэвиду Чепмену, осужденному на пожизненный срок, в очередной раз отказали в досрочном освобождении. 67-летний преступник, отбывающий наказание в штате Нью-Йорк, предстал перед комиссией по условно-досрочному освобождению в конце августа в 12-й раз.
Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. На суде Марк Чепмен сказал, что совершил преступление ради того, чтобы прославиться.
40 лет со дня смерти Джона Леннона