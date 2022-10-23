«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
8ЧП на Крымском мосту
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
Главное
Спецоперация на Украине
11:41 (мск), источник: РБК

Мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты за период службы

В случае отмены решения о призыве в рамках мобилизации гражданин должен получить выплату от Минобороны, сказали РБК на горячей линии. Ранее в Госдуме сообщили о возвращении домой около 10 тыс. мобилизованных по ошибке.

Источник: РИА "Новости"

Россияне, вернувшиеся домой, после того как решение об их мобилизации отменили, получат выплаты за период военной службы, сообщили РБК на горячей линии, посвященной частичной мобилизации в России.

«Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от Министерства [обороны] за то время, пока он на мобилизации», — сказали на горячей линии.

21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о возвращении домой около 10 тыс. россиян, мобилизованных по ошибке. «На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. В середине октября он говорил, что в рамках мобилизации уже призвано более 220 тыс. человек при заявленном Минобороны плане в 300 тыс. человек.

В начале октября Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие приостановку трудового договора по месту работы для граждан, призванных в рамках мобилизации. Их нельзя будет уволить, а после завершения военной службы у граждан с приостановленным договором будет три месяца для возвращения на работу. За мобилизованным сотрудником сохраняются полученные на работе социальные гарантии, а период военной службы засчитывается в трудовой стаж.

19 октября Путин поручил правительству определить размер месячного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, в размере 195 тыс. руб. Оно полагается в том числе тем мобилизованным, которые проходят подготовку и обучение.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту
Стало известно о смертельном ДТП с участием знаменитой российской актрисы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта