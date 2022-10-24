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07:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Пять россиян просят Швейцарию исключить их из санкционного списка

Пять граждан России подали заявки на исключение их из санкционного списка Швейцарии. Об этом сообщил представитель пресс-службы министерства экономики.

Источник: Reuters

Фабиан Майенфиш сообщил газете Blick. Власти не раскрывают личности тех, кто подал заявки.

Как отмечает Blick, юристы россиян жалуются, что месяцами ждут решений по снятию санкций. Так, известно, что в конце марта с такой просьбой к правительству обратился Александр Пумпянский — сын миллиардера, основателя Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.

Сын российского бизнесмена рассказывал, что вынужден был уехать в Турцию, хотя провел в Швейцарии большую часть жизни, там у него родились трое детей. Он жаловался, что не может обслуживать ипотеку, платить за арендованный BMW X7, покупать продукты и оплачивать счета за электричество. Александр Пумпянский выступает против военной операции РФ на Украине.

Швейцария ввела несколько пакетов санкций после ввода войск России на Украину. В санкционные списки попали больше 1000 россиян. Их активы были заморожены.

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