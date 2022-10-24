Пять россиян просят Швейцарию исключить их из санкционного списка

Фабиан Майенфиш сообщил газете Blick. Власти не раскрывают личности тех, кто подал заявки.
Как отмечает Blick, юристы россиян жалуются, что месяцами ждут решений по снятию санкций. Так, известно, что в конце марта с такой просьбой к правительству обратился Александр Пумпянский — сын миллиардера, основателя Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.
Сын российского бизнесмена рассказывал, что вынужден был уехать в Турцию, хотя провел в Швейцарии большую часть жизни, там у него родились трое детей. Он жаловался, что не может обслуживать ипотеку, платить за арендованный BMW X7, покупать продукты и оплачивать счета за электричество. Александр Пумпянский выступает против военной операции РФ на Украине.
Швейцария ввела несколько пакетов санкций после ввода войск России на Украину. В санкционные списки попали больше 1000 россиян. Их активы были заморожены.