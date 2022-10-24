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15:20 (мск), источник: Российская газета

Загадочная стела майя обнаружена в Мексике

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) в рамках программы благоустройства археологических зон Promeza обнаружили искусно выполненную стелу майя, которая оказалась двойной.

Источник: INAH

Как сообщает INAH, необычная двойная стела майя была обнаружена в археологической зоне Ушмаль, расположенной на полуострове Юкатан. Это редкий памятник, рельефные изображения на котором имеются с обеих сторон.

Ценность находки заключается еще и в том, что стела была обнаружена на том же месте, где она и была установлена еще в доиспанский период.

Памятник обнаружила группа под руководством археолога Хосе Хучима Эрреры. Стела находилась в так называемой затопленной части города Ушмаль. Одной стороной она была обращена к северу, на ней изображена богиня с большими глазами, нагрудником с тремя рядами жемчуга, браслетами, также украшенными жемчугом и сетчатой юбкой до пят. В левой руке она держит кетцаль — символ власти. Основываясь на известных данных, ученые говорят, что изображение богини могло ассоциироваться со смертью. Подобные верования были характерны, например, для расположенного неподалеку древнего города Пуук.

С южной стороны на стеле изображено мужское божество. Этот бог изображен с широкополым головным убором, украшенным перьями и головой совы. Кроме того, его руки украшены браслетами, а ноги и бедра — специальными повязками. На плечи накинут сетчатый плащ, в левой руке он держит предмет, похожий на посох, а в правой — какой-то сверток. Объяснение этому существу пока не дается.

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