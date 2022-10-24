Загадочная стела майя обнаружена в Мексике

Как сообщает INAH, необычная двойная стела майя была обнаружена в археологической зоне Ушмаль, расположенной на полуострове Юкатан. Это редкий памятник, рельефные изображения на котором имеются с обеих сторон.
Памятник обнаружила группа под руководством археолога Хосе Хучима Эрреры. Стела находилась в так называемой затопленной части города Ушмаль. Одной стороной она была обращена к северу, на ней изображена богиня с большими глазами, нагрудником с тремя рядами жемчуга, браслетами, также украшенными жемчугом и сетчатой юбкой до пят. В левой руке она держит кетцаль — символ власти. Основываясь на известных данных, ученые говорят, что изображение богини могло ассоциироваться со смертью. Подобные верования были характерны, например, для расположенного неподалеку древнего города Пуук.
С южной стороны на стеле изображено мужское божество. Этот бог изображен с широкополым головным убором, украшенным перьями и головой совы. Кроме того, его руки украшены браслетами, а ноги и бедра — специальными повязками. На плечи накинут сетчатый плащ, в левой руке он держит предмет, похожий на посох, а в правой — какой-то сверток. Объяснение этому существу пока не дается.