15:06 (мск), источник: © РИА Новости
Новые территории России получат телефонный код +7
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые присоединенные территории России получат телефонный код +7, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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«Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — сказал он во время доклада президенту страны.
Он также отметил, что по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится практически такой же норматив, как и для всей страны.
«Самое главное, что мы передаем готовые IT-решения, IT-технологии, для того чтобы можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам и новые территории», — заключил Чернышенко.
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