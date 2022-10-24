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15:06 (мск), источник: © РИА Новости

Новые территории России получат телефонный код +7

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые присоединенные территории России получат телефонный код +7, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Источник: StockSnap/CC0

«Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — сказал он во время доклада президенту страны.

Он также отметил, что по доступности мультиплексов и радиоканалов ставится практически такой же норматив, как и для всей страны.

«Самое главное, что мы передаем готовые IT-решения, IT-технологии, для того чтобы можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам и новые территории», — заключил Чернышенко.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.

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