Ученые раскрыли диету неандертальцев благодаря древнему зубу Антропологи из Национального центра научных исследований Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальца, чтобы определить диету этих людей
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
14:35 (мск), источник: © РИА Новости

Из Херсона из-за обстрелов вывезли памятники Ушакову и Суворову

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Исторические памятники Александру Суворову и Федору Ушакову вывезли из Херсона для сохранности и исключения их разрушения при обстрелах со стороны Украины, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По личному указанию губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах со стороны укронацистов» были вывезены «памятники русскому флотоводцу Федору Ушакову и русскому полководцу Александру Суворову», сказал Стремоусов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. Он добавил, что они вернутся на место после того, как будет снята угроза обстрела города.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британия, Франция и США ответили на заявление о 'грязной бомбе' на Украине
'Так больше нельзя'. Что творится на Запорожской АЭС
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Новые территории России получат телефонный код +7
Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях
ВС России отбили все атаки ВСУ в Харьковской области
Песков: угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
монументы