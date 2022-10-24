Из Херсона из-за обстрелов вывезли памятники Ушакову и Суворову

«По личному указанию губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из Херсона из-за угрозы повреждения при обстрелах или терактах со стороны укронацистов» были вывезены «памятники русскому флотоводцу Федору Ушакову и русскому полководцу Александру Суворову», сказал Стремоусов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале. Он добавил, что они вернутся на место после того, как будет снята угроза обстрела города.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.