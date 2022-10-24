15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили лучшее «топливо» для крепкого сна
Лучше всего засыпается после аэробных нагрузок.
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Плохой, нерегулярный сон или его недостаток сильно влияет на здоровье человека. Согласно недавним исследованием доказано, что лучшим средством для крепкого сна является спорт. В интервью для The Conversation Эмма Суини, лектор по физическим упражнениям, питанию и здоровью Университета Ноттингем Трент, объясняет, как это работает.
Метаанализ данных 2015 года, в котором рассматривались исследования качества, продолжительности сновидений и физических упражнений, показал, что как кратковременные, так и регулярные упражнения (до нескольких занятий в неделю) могут привести к улучшению сна. Также выяснилось, что регулярные аэробные упражнения — езда на велосипеде, бег или быстрая ходьба — помогают людям быстрее заснуть, меньше просыпаться ночью и чувствовать себя более отдохнувшими на следующее утро.
Силовые упражнения имеют не такой сильный эффект на сон, но тоже полезны.
Важно отметить, что положительный эффект от физических нагрузок не зависит от пола и возраста.
Хотя исследования ясно показывают, что упражнения улучшают сон, ученые до сих пор не до конца уверены в том, как именно это работает. Но есть несколько теорий.
Первая заключается в том, что в рамках 24-часового цикла вечером в нашем организме вырабатывается мелатонин, который помогает нам чувствовать усталость. Упражнения в течение дня могут привести к более раннему высвобождению гормона вечером, поэтому люди, которые занимаются спортом, быстрее и крепче засыпают.
Также физические нагрузки повышают температуру нашего тела. Когда мы заканчиваем тренировку, она возвращается к норме, что тоже помогает нам быстрее уснуть. Эту теорию подтверждает факт того, что многим комфортнее заниматься спортом или даже зарядкой непосредственно перед сном.
Упражнения положительно влияют на сон еще по одной причине — организм вырабатывает эндорфины, и благодаря этому снижается уровень тревоги и депрессии. Таким образом, положительное влияние на психическое здоровье помогает легче заснуть. Ученые планируют провести ряд исследований, чтобы понять, в какой степени и какие упражнения лучше всего влияют на организм.
Недавно ученые из Университетского колледжа Лондона доказали, что короткий сон связан с высоким риском заболеваний.
Олеся Маевская