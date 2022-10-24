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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Мальдивах найден «оазис» глубоководной жизни

Это новая, неизвестная науке экосистема.

В ходе экспедиции по глубоководным районам океана отрядом аквалангистов был обнаружен «оазис», скрытый на Мальдивах, сообщает Sciense Alert. Представители исследования «Nekton Maldives Mission» («Миссия плавучих Мальдив») совместно с правительством островов и учеными Оксфордского университета назвали найденную местность «Зоной ловушки».

Она представляет собой область глубиной 500 метров, в которой крупные рыбы собираются, чтобы полакомиться микронектоном — совокупностью водных плавающих организмов, похожих на зоопланктон, длиной от 2 до 20 сантиметров. Эти существа плавают между поверхностью океана и глубинными водами глубиной в километр, поддерживая вертикальную волну миграции рыб.

По мнению исследователей, микронектон попал в ловушку, из которой не может выбраться. Виной тому — затопленные вулканические хребты и окаменевшие рифы, образовавшиеся 60 миллионов лет назад. Ученые объясняют, что каждое утро на восходе маленькие микроорганизмы поднимаются со дна к поверхности и всплывают на солнечный свет, а затем проделывают обратный путь.

Однако в данном случае вулканические хребты и рифы ограничивают возможность перемещения 500 метрами. «Ловушка» превращает этих существ в легкую добычу для хищников. Открытие на Мальдивах поможет ученым лучше изучить микроорганизмы, что позволит улучшить методы сохранения морской экосистемы.

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Недавно ученые выяснили, что Большое Соленое озеро в США находится на грани исчезновения. Без срочного и масштабного вмешательства в ближайшие несколько лет его экосистема может рухнуть.

Олеся Маевская

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