«Он был глубоко неправ». Лукьяненко прокомментировал слова Красовского об украинских детях в интервью с ним

Такое мнение литератор выразил в разговоре с RTVI.
«То, что с человеческой, моральной точки зрения недопустимо так говорить, даже гиперболизируя, пытаясь заострить тему и прочее, — это понятно. Разумеется, он был глубоко неправ, когда так высказался», — сказал писатель.
Он добавил, что считает слова Красовского недопустимыми и неправильными с политической точки зрения. «Даем возможность врагам обвинять нас, обвинять наши телеканалы в подобных настроениях», — пояснил Лукьяненко.
Писатель признался, что был удивлен, что слова Красовского вышли в эфир. Интервью шло в записи.
«Должны быть, наверное, какие-то люди, редакторы, которые в ситуации, когда ведущий ведет себя не совсем адекватно, могут остановить или сократить, подрезать эту передачу», — заметил он.
Писатель не исключает, что организованная Следственным комитетом проверка в отношении Красовского может быть связана с призывом МИД Украины запретить RT по всему миру. «Может быть, конечно [связано с заявлением главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы]. Это, конечно, совершенно странное, неправильное было высказывание и, конечно, оно пошло, скажем так, очень во вред стране», — считает Лукьяненко.
На вопрос о том, следует ли, по его мнению, возбудить уголовное дело против Красовского, писатель отметил, что в этом должны разбираться специалисты. «Это должен решать Следственный комитет, разумеется. Я не юрист», — сказал он.
Интервью Красовского с Лукьяненко вышло в эфир 20 октября. Во время беседы писатель рассказал, что еще в 1980-х годах украинские дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями, если бы не москали, они бы жили как во Франции». Красовский на это заявил, что таких детей надо было топить в реке с бурным течением.
После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским. Она назвала высказывание ведущего «диким и омерзительным».
Министр иностранных дел Кулеба расценил слова Красовского как агрессивное подстрекательство к геноциду и призвал запретить RT по всему миру.
Сам Красовский публично извинился за свой поступок. «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», — объяснил ведущий свои слова.
Позднее он также написал в своем телеграм-канале, что благодарен многим своим товарищам за поддержку, добавив, что это не отменяет того, что он действительно оскорбил и подставил многих людей, а также свою компанию.
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