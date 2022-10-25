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05:32 (мск), источник: ТАСС

В РФ за девять месяцев оформили наибольшее количество загранпаспортов с начала пандемии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. МВД России за девять месяцев текущего года оформило почти 3,9 млн загранпаспортов, что является наибольшим количеством с начала пандемии коронавируса. Это следует из данных ведомства за январь-сентябрь, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«За январь-сентябрь 2022 года оформлено заграничных паспортов 3 882 392», — говорится в материалах МВД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель выше более чем на 1 млн, когда за девять месяцев 2021 года было оформлено 2 877 443 загранпаспорта.

По данным МВД России, количество выданных за три квартала текущего года загранпаспортов стало самым большим за четыре года. Так, в 2020 году ведомство оформило 2,2 млн загранпаспортов, в 2019 — более 3,7 млн. Самые низкие показатели приходятся на 2020 и 2021 годы, что обусловлено пандемией коронавируса и введением в связи с ней ограничительных мер.

Вместе с тем, количество оформленных загранпаспортов за девять месяцев текущего года не достигли показателей 2018 года. Тогда с января по сентябрь МВД было оформлено более 4,2 млн загранпаспортов.

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