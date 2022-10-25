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11:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Как отдыхаем в ноябре 2022 года?

В начале ноября россиян ожидают длительные выходные.

Источник: Агентство «Москва»

Ноябрь 2022 года начнется для россиян с короткой рабочей недели и тремя выходными днями подряд. Длительный отдых в последнем месяце осени связан с Днем народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Aif.ru разобрался, какие дни ноября будут праздничными и нерабочими в 2022 году.

Как россияне будут отдыхать в первую неделю ноября 2022 года?

День народного единства в 2022 году приходится на пятницу. Поэтому граждане РФ смогут отдохнуть три дня подряд — в пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, в четверг, 3 ноября, россияне будут трудиться на один час меньше обычного.

Первая рабочая неделя ноября 2022 года будет выглядеть следующим образом:

— 1 ноября, вторник — рабочий день;.

— 2 ноября, среда — рабочий день;.

— 3 ноября, четверг — сокращенный рабочий день;.

— 4 ноября, пятница — нерабочий праздничный день;.

— 5 ноября, суббота — нерабочий день;.

— 6 ноября, воскресенье — нерабочий день.

Сколько всего нерабочих дней будет в ноябре 2022 года?

С учетом праздника и выходных, у россиян будет девять нерабочих дней в ноябре 2022 года:

— 4 ноября, пятница;.

— 5 ноября, суббота;.

— 6 ноября, воскресенье;.

— 12 ноября, суббота;.

— 13 ноября, воскресенье;.

— 19 ноября, суббота;.

— 20 ноября, воскресенье;.

— 26 ноября, суббота;.

— 27 ноября, воскресенье.

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