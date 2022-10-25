11:38 (мск), источник: Аргументы и факты
Как отдыхаем в ноябре 2022 года?
В начале ноября россиян ожидают длительные выходные.
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Ноябрь 2022 года начнется для россиян с короткой рабочей недели и тремя выходными днями подряд. Длительный отдых в последнем месяце осени связан с Днем народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Aif.ru разобрался, какие дни ноября будут праздничными и нерабочими в 2022 году.
День народного единства в 2022 году приходится на пятницу. Поэтому граждане РФ смогут отдохнуть три дня подряд — в пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того, согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Таким образом, в четверг, 3 ноября, россияне будут трудиться на один час меньше обычного.
Первая рабочая неделя ноября 2022 года будет выглядеть следующим образом:
— 1 ноября, вторник — рабочий день;.
— 2 ноября, среда — рабочий день;.
— 3 ноября, четверг — сокращенный рабочий день;.
— 4 ноября, пятница — нерабочий праздничный день;.
— 5 ноября, суббота — нерабочий день;.
— 6 ноября, воскресенье — нерабочий день.
С учетом праздника и выходных, у россиян будет девять нерабочих дней в ноябре 2022 года:
— 4 ноября, пятница;.
— 5 ноября, суббота;.
— 6 ноября, воскресенье;.
— 12 ноября, суббота;.
— 13 ноября, воскресенье;.
— 19 ноября, суббота;.
— 20 ноября, воскресенье;.
— 26 ноября, суббота;.
— 27 ноября, воскресенье.