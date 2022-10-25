13:34 (мск), источник: ТАСС Наука
В Италии нашли фрагменты древнеримского водопровода
Также там обнаружили свинцовый водный бак, украшенный орнаментом.
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РИМ, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники археологической зоны Стабий на юге Италии обнаружили фрагменты античной системы водоснабжения. Об этом сообщил в пятницу итальянский портал «Портико».
Находка сделана в малом перистиле древнеримской виллы Ариадны, построенной во II веке до н. э. Наибольшую ценность для ученых представляет хорошо сохранившийся свинцовый водяной бак. Он украшен орнаментом и находится там же, где был установлен изначально, что позволит специалистам лучше понять, как функционировали водопроводы в древней Италии.
«Такой водяной бак с кранами относится к числу конструкций, схожих с современными и вызывающих изумление со времен первых находок в Стабиях, Помпеях и Оплонтисе», — отметил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель.
Стабии — один из древнеримских городов, пострадавших от извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи в 79 году до н. э. С середины XVIII века там ведутся археологические раскопки.