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13:34 (мск), источник: ТАСС Наука

В Италии нашли фрагменты древнеримского водопровода

Также там обнаружили свинцовый водный бак, украшенный орнаментом.

Источник: Mentnafunangann/CC BY-SA 4.0

РИМ, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники археологической зоны Стабий на юге Италии обнаружили фрагменты античной системы водоснабжения. Об этом сообщил в пятницу итальянский портал «Портико».

Находка сделана в малом перистиле древнеримской виллы Ариадны, построенной во II веке до н. э. Наибольшую ценность для ученых представляет хорошо сохранившийся свинцовый водяной бак. Он украшен орнаментом и находится там же, где был установлен изначально, что позволит специалистам лучше понять, как функционировали водопроводы в древней Италии.

«Такой водяной бак с кранами относится к числу конструкций, схожих с современными и вызывающих изумление со времен первых находок в Стабиях, Помпеях и Оплонтисе», — отметил директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель.

Стабии — один из древнеримских городов, пострадавших от извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи в 79 году до н. э. С середины XVIII века там ведутся археологические раскопки.

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