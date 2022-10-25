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13:37 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Выбраны номинации «Народного голосования» для Премии Рунета

В рамках Премии Рунета определены номинации «Народного голосования»: пользователи выберут лучшие бизнес-сообщества, социальные проекты и назовут лучших блогеров Рунета.

Отмечается, что во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование» традиционно могут принять участие все желающие: номинанты могут подать заявку в трех категориях, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект или блогера, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Уточняется, что голосовать можно будет в мини-приложении ВКонтакте — специальном сервисе, который не надо скачивать, он открывается прямо на платформе — в официальном сообществе Премии Рунета.

Как отметил заместитель директора РАЭК и член Общественной палаты России Сергей Гребенников, традиционно Народное голосование показывает, что важно и интересно пользователям. В этом году, когда многие бренды и создатели контента перешли в отечественные социальные сети, особенно важно наградить лучшие проекты и выявить тренды Рунета.

В отличие от основного блока номинаций Премии Рунета, в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в «Народном голосовании» победителей определяют интернет-пользователи. Цель «Народного голосования» — выявление их пристрастий и предпочтений. А номинант, набравший наибольшее число голосов по итогам открытого голосования, получит золотую статуэтку Премии Рунета и народное признание.

Вице-президент по связям с общественностью VK Алексей Меркутов подчеркнул, что продуктами и сервисами VK пользуется более 90% аудитории Рунета.

«Миллионы людей общаются, играют, слушают музыку, смотрят и снимают видео, решают множество других задач, не покидая социальную сеть ВКонтакте. Теперь с помощью мини-приложения они смогут выбрать и победителя “Народного голосования”, — отметил он.

Победители «Народного голосования» Премии Рунета 2022 будут определены в трех номинациях: «Лучший блогер Рунета», «Лучшее бизнес-сообщество в соцсетях», «Лучшие социальные проекты в Рунете».

Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Организатором Премии Рунета в этом году является Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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