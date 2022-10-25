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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Авиаэксперты выяснили, как спланировать идеальный полет на самолете

Никогда не бронируйте билеты после трех часов дня.

Источник: Reuters

Издание Escape со ссылкой на исследование, проведенное сайтом бронирования путешествий Expedia, пишет о том, что есть правильный алгоритм выбора лучших авиабилетов. Оказалось, что даже выбор дня имеет значение.

Худшее время для начала полета — 18−19 часов. Ежедневно в этот промежуток срывается около 138 рейсов — примерно 3% от всех в это время. Самый надежный месяц для путешествий — март, поскольку в начале весны задержки рейсов минимальные. А самый неудачный — июль; в среднем рейсы могут опаздывать на 184 минуты.

Бронирование билетов на внутренние рейсы в воскресенье, а не в пятницу, поможет сэкономить около 20% их стоимости. На международные — 10%. Рейсы, вылетающие после 15:00, имеют самые высокие шансы быть отмененными, в среднем — 50%.

Недавно прошел Всемирный день туризма. Мы собрали несколько интересных примет для отдыхающих, которые заменят вам сидение на чемоданах «на дорожку».

Олеся Маевская

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