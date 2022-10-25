16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: кошки плохо реагируют на голос незнакомцев
Но если к питомцу обращается его хозяин, ситуация кардинально меняется.
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Известно, что тон человеческого голоса варьируется в зависимости от того, к кому он обращается, например, при разговоре с детьми или домашними животными. Новое исследование ученых из Франции, опубликованное в журнале Animal Cognition, показало, как этот факт влияет на поведение кошек. Выяснилось, что животные становятся более активными, когда слышат голос своего владельца.
Авторы изучали реакцию 16 домашних питомцев. Ученые заранее записали голоса их хозяев и незнакомцев, которые говорят с кошками ласковым тоном. Исследователи записали и оценили поведение животных: от реакции на звук до движения ушей и хвоста.
Во время экспериментов было использовано три записи. В первой голос незнакомца менялся в процессе на голос хозяина. Во второй и третьей используемый тон был направлен на кошку (ласковый) и на другого человека (обычный), притом фразы озвучивали как владельцы кошек, так и незнакомые люди.
В первом случае при прослушивании голосов незнакомцев у 10 из 16 кошек наблюдалось снижение интенсивности поведения. Как только животные слышали знакомый тон, они становились более активными и игривыми. Благодаря этому авторы сделали вывод, что кошки могут отличать голос своего владельца от голоса незнакомца.
Во втором случае 10 кошек потеряли интерес к аудиозаписи, когда услышали серьезный тон, в том числе от своих хозяев. Но снова показали положительную динамику, когда к ним с ласковыми прозвищами обратились владельцы. Какие-либо изменения в поведении при прослушивании ласкового или серьезного тона незнакомцев замечены не были.
Недавно ученые доказали, что любители кошек неумело взаимодействуют с ними. Новые исследования показывают, что даже опытные владельцы кошек не всегда знают, что лучше для их подопечных.
Олеся Маевская