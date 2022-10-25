16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Разные области мозга обучают друг друга во время сна
Так у нас появляются устойчивые воспоминания.
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Анна Шапиро, доктор психологии университета Пенсильвании, и студенты Дхайрийя Сингх и Кеннет Норман из Принстонского университета опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование о том, что происходит в нашем мозгу, когда мы спим. Для этого ученые создали модель нейронной сети, состоящую из гиппокампа (отдел мозга, который участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти) и неокортекса (область, которая составляет основную часть коры мозга человека).
Во время имитации сна исследователи наблюдали и записывали, какие смоделированные нейроны срабатывают в них одновременно. Моделирование показало, что во время медленноволнового (глубокого) сна мозг в основном переживает недавние ситуации благодаря гиппокампу, и, «вспоминая» их, откладывает их в памяти благодаря неокортексу. Таким образом, отмечают ученые, мозг обрабатывает, систематизирует и запоминает данные.
Фаза сна, однако, имеет не столь важное значение.
Даже если человек спит не глубоко, неокортекс способен обработать события прошедшего дня.
«Нашим следующим шагом будет проведение ряда тестов с целью выяснить, какое значение для мозга и памяти имеет быстрая фаза сна», — заявила доктор Шапиро. Авторы работы отмечают, что в долгосрочной перспективе лучшее понимание роли стадий сна в работе человеческой памяти может помочь в лечении психических и неврологических расстройств, симптомом которых является дефицит сна.
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Олеся Маевская