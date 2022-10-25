Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Спецоперация на Украине
16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Разные области мозга обучают друг друга во время сна

Так у нас появляются устойчивые воспоминания.

Источник: unsplash.com

Анна Шапиро, доктор психологии университета Пенсильвании, и студенты Дхайрийя Сингх и Кеннет Норман из Принстонского университета опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследование о том, что происходит в нашем мозгу, когда мы спим. Для этого ученые создали модель нейронной сети, состоящую из гиппокампа (отдел мозга, который участвует в механизмах формирования эмоций и консолидации памяти) и неокортекса (область, которая составляет основную часть коры мозга человека).

Во время имитации сна исследователи наблюдали и записывали, какие смоделированные нейроны срабатывают в них одновременно. Моделирование показало, что во время медленноволнового (глубокого) сна мозг в основном переживает недавние ситуации благодаря гиппокампу, и, «вспоминая» их, откладывает их в памяти благодаря неокортексу. Таким образом, отмечают ученые, мозг обрабатывает, систематизирует и запоминает данные.

Фаза сна, однако, имеет не столь важное значение.

Даже если человек спит не глубоко, неокортекс способен обработать события прошедшего дня.

«Нашим следующим шагом будет проведение ряда тестов с целью выяснить, какое значение для мозга и памяти имеет быстрая фаза сна», — заявила доктор Шапиро. Авторы работы отмечают, что в долгосрочной перспективе лучшее понимание роли стадий сна в работе человеческой памяти может помочь в лечении психических и неврологических расстройств, симптомом которых является дефицит сна.

Недавно ученые выявили лучшее «топливо» для крепкого сна. Оказалось, что лучше всего засыпается после аэробных нагрузок.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости