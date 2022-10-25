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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рой насекомых способен накопить электричество наравне с грозовыми облаками

И даже повлиять на образование облачности.

Источник: unsplash.com

Биологи из Бристольского университета изучили данные о статических зарядах электричества, которые может накопить одно насекомое. Выяснилось, что рой насекомых может менять электрические поля — от сотен до тысяч вольт на метр высоты. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Такие показатели характерны для небиологических процессов накопления заряда — например, грозовых облаков. Чем больше и плотнее рой, тем выше величины. Они даже могут влиять на формирование капель облачности.

В зависимости от размера тела насекомое может накопить от миллиардной до триллионной доли кулона электричества. Но на высоте до пяти километров насекомые собираются в достаточно большие стаи, и, к примеру, огромный рой саранчи из десятков миллионов особей может влиять на движение микрокапель воды, частиц пыли и даже на образование облачности.

Недавно сотрудники Университета Вайоминга выяснили, что за тысячелетия эволюции насекомые стали более прожорливыми. Ученые уверены, что в этом виноваты потепление климата и деятельность человека.

Олеся Маевская

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