Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года

Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий.
Кроме того, слушатели приобрели почти 500 тысяч виниловых пластинок Midnights в специальном издании. Таким образом, альбом стал самым продаваемым винилом за последние 30 лет.
Также релиз собрал наибольшее количество прослушиваний в Spotify за сутки.
Midnights стал первым альбомом артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 песен, которые Свифт назвала «историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни» и «сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам».