Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
Главное
Спецоперация на Украине
19:07 (мск), источник: © РИА Новости

Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщило издание Independent.

Источник: AFP 2022

Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий.

Кроме того, слушатели приобрели почти 500 тысяч виниловых пластинок Midnights в специальном издании. Таким образом, альбом стал самым продаваемым винилом за последние 30 лет.

Также релиз собрал наибольшее количество прослушиваний в Spotify за сутки.

Midnights стал первым альбомом артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 песен, которые Свифт назвала «историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни» и «сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад благословил Киев на ядерную провокацию
'Обратного пути нет'. Что происходит под Херсоном
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
музыка