Власти хотят ограничить продажу зарубежных видеоигр в России

«Ъ» ознакомился с законопроектом, вносящим изменения в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». Документ, по словам собеседника «Ъ» в правительстве, подготовило Минэкономики, направив его на согласование в Роскомнадзор, Минздрав и Минцифры. Изменения, судя по содержанию документа, необходимы для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».
Авторы предлагают обязать разработчиков игр проводить возрастную маркировку. Также они не должны допускать «использование в игровом контенте информации, запрещенной для распространения в РФ».
При присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций. Реестр таких учреждений будет вести Минцифры, а критерии их отбора подготовит Роскомнадзор. Дистрибуцию игр, в которых содержится «контент, нарушающий законодательство», авторы предлагают запретить. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.
В законодательстве РФ пока нет специального регулирования компьютерных игр, пояснили «Ъ» в Роскомнадзоре:
Задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере.
В Минздраве добавили, что «осуществляется межведомственная проработка этих вопросов». В Минцифры и Минэкономики отказались от комментариев.
Сейчас разработчики используют международные правила классификации контента игр по возрастным категориям, говорит владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев: «Разработчик обращается в европейскую рейтинговую организацию PEGI, которая проводит экспертизу игры и дает ей рейтинг». Махтиев считает, что в случае принятия нового регулирования под ударом могут оказаться видеоигры, которые распространяются в том числе через цифровые площадки:
«У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации».
Если Steam проигнорирует требования, у властей появится инструмент полностью заблокировать площадку, считает эксперт.
С начала военных действий России на Украине зарубежные Steam и PlayStation ограничили покупку лицензионных игр для пользователей из РФ, но в сети появились схемы обхода ограничений. Конкуренцию зарубежным платформам сейчас составляют My.Games (в сентябре VK продала площадку за $642 млн управляющему LETA Capital Александру Чачаве) и VK.Play. В VK от комментариев отказались. Топ-менеджер крупной игровой компании подчеркнул, что регулирование игр сегодня идет «в контексте общей политики» властей в отношении контента: «Но необходим взвешенный подход. Законопроект должен обсуждаться с отраслью».
Наиболее активно регулируют игры в Китае, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов: «Для издания зарубежной игры ее проверяют на запрещенный контент — от изображения черепов до отрицания территориальных границ Китая». По данным Statista, с августа 2021 года и до весны 2022 года власти Китая не одобрили ни одной новой игры. В результате, полагают в Statista, в 2022 году «глобальный рынок игр впервые уйдет в минус по числу игроков». В случае принятия нового законопроекта и введения серьезных санкций в отношении нарушителей дистрибуция ряда игр в РФ может остановиться, признает юрист. Но, полагает Ляхманов, это не повлияет на саму доступность игр, которые можно будет скачать с торрентов.
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