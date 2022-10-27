В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах

Ранее Павлов в колонке в газете «Аргументы и факты» заявил о необходимости «десатанизации» Украины, которую «киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту», а также написал, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами».
«Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не “сектой”, а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма. Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом. Что касается идеологии Хабада, вопреки вымыслам г-на Павлова, она, решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога», — говорится в заявлении главного раввина России Берла Лазара, текст которого предоставлен РИА Новости Федерацией еврейских общин России (ФЕОР).
По мнению Лазара, слова Павлова «можно бы было назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо, но занимаемый им пост не позволяет этого сделать».
Президент ФЕОР раввин Александр Борода, в свою очередь, назвал заявление Павлова недопустимым и оскорбительным невежеством, подчеркнув необходимость обратить внимание на степень осведомленности человека высокого чина о традиционных конфессиях России и их течениях.
«Трансляция данного мнения в СМИ способствует возникновению межконфессиональных конфликтов и реальному разладу между людьми», — цитируют раввина в пресс-службе ФЕОР.
«Любавичские хасиды принадлежат не к некой “секте”, а к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны. Человек столь важной должности обязан уметь различать такие вещи, и община рассчитывает, что в Совете Безопасности обратят внимание на данное высказывание и отнесутся к нему с должной серьезностью. Совет безопасности призван сохранять спокойствие внутри общества, а не конструировать мнимые угрозы», — заключил раввин.