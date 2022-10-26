14:31 (мск), источник: © РИА Новости
Источник сообщил об отъезде Собчак из России
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак сейчас находится не в России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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«Она через Белоруссию уехала в Литву», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связана поездка. Эта информация появилась на фоне сообщений о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и обысках у нее в загородном доме.
Ранее стало известно, что коммерческий директор медиа-холдинга «Oсторожно Media» Суханов задержан правоохранительными органами в Москве. По словам источника РИА Новости, он является фигурантом дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.