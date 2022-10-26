16:17 (мск), источник: Вокруг Света
Снимки из космоса помогли найти редкую древнеримскую постройку
Населяли их только статусные и богатые жители.
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Исследователи из Археологического общества графства Кент (Англия) обнаружили на юго-востоке страны комплекс вилл, которые принадлежали явно статусным людям
Находка относится к периоду, когда на этих территориях еще жили представители романо-британской культуры. До того, как их вытеснили англосаксы, которые привели в упадок культуру и технологии римлян.
Очертания вилл удалось впервые рассмотреть на спутниковых изображениях региона из Google Earth. Археологи заметили на снимках необычную линейную разметку полей, которая как будто обрисовывала небольшое поселение.
В результате работ на этом участке удалось раскопать фундамент, часть стены главного здания и столб, который был частью гипокауста — фактически древнеримской системы центрального отопления, и использовался также в примыкающей к зданию бане.
По словам специалистов, хотя в графстве Кент немало руин древних вилл, однако гипокауст — редкая находка. Такое отопление было дорогим удовольствием: чтобы эксплуатировать его, требовалось большое количество дров и рабочей силы.
Гипокауст находился под полом и представлял собой пространство с печью, каналами и трубами, по которым теплый воздух циркулировал и проводился к полу и стенам комнат, делая их теплыми и уютными. Внутренняя часть выкладывалась керамической плиткой для герметизации и предотвращения попадания дыма и газов в дом.
Часто гипокауст устанавливали под общественными банями и другими государственными помещениями. Так он мог окупиться или финансировался из казны. В частных виллах отопительная система могла появиться только у очень состоятельных граждан. Авторы открытия предполагают, что в этой части Кента жили фермеры, имевшие высокий статус.
Также в комплексе вилл археологи нашли поясное украшение в форме амфоры, небольшой ключ романо-британской культуры, две монеты, глиняную посуду, фрагменты цветной штукатурки стен. Артефакты датировали примерно 375 годом н. э. Это позволило и виллы отнести к
Однако эксперты отметили, что эти плодородные земли с очень удачным расположением обрабатывались на протяжении долгого периода. Ближайшие поселения датируются примерно 3900 годом до нашей эры, что говорит, что зажиточные владельцы вилл с теплыми полами были здесь далеко не первыми поселенцами.