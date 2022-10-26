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15:57 (мск), источник: ТАСС

Омские власти помогут трудоустроиться членам семьи мобилизованных

Работодателям, которые примут на работу родственников мобилизованных, выплатят по 45,7 тыс. рублей.

Правительство Омской области приняло ряд мер поддержки, которые направлены на помощь членам семьи мобилизованных жителей региона в трудоустройстве. Как сообщает пресс-служба областного правительства, они смогут пройти бесплатное профессиональное переобучение, а работодателям, которые примут на работу родственников мобилизованных, выплатят по 45,7 тыс. рублей.

«Сегодня на заседании правительства Омской области кабинет министров поддержал проект постановления о расширении пакета мер поддержки в сфере занятости. На территории региона по поручению губернатора Александра Буркова введены дополнительные меры для членов семей мобилизованных — компенсация затрат на заработную плату и профессиональное обучение», — сообщила пресс-служба.

Как уточнил министр труда и социального развития Владимир Куприянов, эти меры позволят повысить конкурентоспособность членов семей мобилизованных на рынке труда. Работодатель, принявший на работу такого гражданина, в течение двух месяцев получит в виде компенсации 45 754 рубля. «Еще одна дополнительная мера поддержки в сфере занятости — новая категория участников профессионального обучения. Ранее получить новую востребованную на рынке труда специальность в рамках региональной программы могли родители дошкольников, инвалиды, студенты, участники программы переселения соотечественников, пенсионеры и др. Согласно внесенным изменениям теперь пройти профобучение могут члены семей мобилизованных жителей региона», — приводит пресс-служба слова Куприянова.

Также власти региона установили для детей-сирот, которые мобилизованы или отправились на службу в качестве контрактников или добровольцев, право первоочередного включения в списки граждан, претендующих на получение социальной выплаты на покупку жилья. Для этого они не должны снимать жилье по договору соцнайма и не являться собственником жилья.

Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

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