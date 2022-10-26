15:57 (мск), источник: ТАСС
Омские власти помогут трудоустроиться членам семьи мобилизованных
Работодателям, которые примут на работу родственников мобилизованных, выплатят по 45,7 тыс. рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Правительство Омской области приняло ряд мер поддержки, которые направлены на помощь членам семьи мобилизованных жителей региона в трудоустройстве. Как сообщает пресс-служба областного правительства, они смогут пройти бесплатное профессиональное переобучение, а работодателям, которые примут на работу родственников мобилизованных, выплатят по 45,7 тыс. рублей.
«Сегодня на заседании правительства Омской области кабинет министров поддержал проект постановления о расширении пакета мер поддержки в сфере занятости. На территории региона по поручению губернатора Александра Буркова введены дополнительные меры для членов семей мобилизованных — компенсация затрат на заработную плату и профессиональное обучение», — сообщила пресс-служба.
Как уточнил министр труда и социального развития Владимир Куприянов, эти меры позволят повысить конкурентоспособность членов семей мобилизованных на рынке труда. Работодатель, принявший на работу такого гражданина, в течение двух месяцев получит в виде компенсации 45 754 рубля. «Еще одна дополнительная мера поддержки в сфере занятости — новая категория участников профессионального обучения. Ранее получить новую востребованную на рынке труда специальность в рамках региональной программы могли родители дошкольников, инвалиды, студенты, участники программы переселения соотечественников, пенсионеры и др. Согласно внесенным изменениям теперь пройти профобучение могут члены семей мобилизованных жителей региона», — приводит пресс-служба слова Куприянова.
Также власти региона установили для детей-сирот, которые мобилизованы или отправились на службу в качестве контрактников или добровольцев, право первоочередного включения в списки граждан, претендующих на получение социальной выплаты на покупку жилья. Для этого они не должны снимать жилье по договору соцнайма и не являться собственником жилья.
Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.