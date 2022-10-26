17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Британии родился редчайший орангутан
Имя малышу пока не придумали.
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В Парке Пейнтон Зу Энвиронментал, Великобритания, родился находящийся под угрозой исчезновения калимантанский орангутан. По состоянию на 2022 год охранный статус калимантанского орангутана — на грани исчезновения, сообщает UPI.
Сотрудники парка рассказали, что детеныш появился на свет в понедельник в 10:20 утра. «Мама и малыш чувствуют себя хорошо, но следующие несколько дней посетители парка не смогут их увидеть», — говорится в социальных сетях Пейнтон Зу Энвиронментал.
Недавно на берегах Луизианы впервые за 75 лет были обнаружены морские черепахи. Найденный вид занесен в Красную книгу и находится под угрозой вымирания.
Олеся Маевская