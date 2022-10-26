18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец нашел более 100 посланий в бутылке
И даже несколько раз смог найти адресатов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Музыкант и бывший учитель Клинт Баффингтон из штата Юта нашел более 100 сообщений в бутылках по всей Северной Америке и Карибскому бассейну. Он ведет блог Message in a Bottle Hunter («Охотник за посланиями в бутылках»), в котором рассказывает о своих находках. Недавно он написал, что хочет доставить два свежих послания, сообщает UPI.
Увлечение Баффингтона началось еще в детстве. «Когда я был ребенком, у меня была мечта встретиться с каждым человеком на Земле. Я делал нелепые расчеты, пытаясь понять, сколько времени это займет, и сколько я смогу провести с каждым человеком, прежде чем умру», — признался блогер. Именно это желание и побудило его собирать послания.
Семья Клинта любила прогулки и «охоту» за грибами, полевыми цветами, моллюсками и другими «сокровищами». Но «охоту» за посланиями для Баффингтона открыл отец в 2006 году, тогда они нашли свою первую бутылку с запиской. На данный момент его «коллекция» насчитывает 104 экземпляра.
Несколько раз Клинту даже удавалось доставить послания. Как-то он связался с местными СМИ, чтобы найти «Рэя из Филадельфии», которому было направлено послание с круиза «Карнавал». Адресат связался с «охотником» на следующий день.
Также однажды Баффингтону удалось вернуть послание 2009 года, отправленное во время путешествия на байдарках из Канады во Францию. Адресат получил его ровно 10 лет спустя. На данный момент он ищет Бекки из штата Вашингтон и Джима из Портленда.
Недавно в Вирджинии нашли послание в бутылке 44-летней давности. А после — и отправителя.
Олеся Маевская